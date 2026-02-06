Haberler

Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Mersin'de gümrük kaçağı 550 elektronik sigara ve diğer kaçak ürünler, bir tırın dorsesinde yapilan aramada ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde gümrük kaçağı 550 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte şüphe üzerine seyir halindeki bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, kömürler arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 550 elektronik sigara, 1340 paket elektronik sigara kartuşu ve 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

KOM ekipleri kaçak ürünlerle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
