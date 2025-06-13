Mersin'de jandarmadan şehitlik ziyareti
Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.
Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca Akbelen Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel