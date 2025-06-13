Mersin'de jandarmadan şehitlik ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Akbelen Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.