Mersin'de İşe Götüreceğim Diyerek Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de H.A. adlı kişi, 60 yaşındaki Cevahir İnan'ı işe götüreceğini söyleyerek ormanda bıçakla öldürdü. Olay sonrası H.A. ve silahı temin eden B.Ö. yakalanarak tutuklandı.

MERSİN'de işe götüreceğini söyleyerek kandırdığı Cevahir İnan'ı (60) ormanda tabancayla öldürüp ziynet eşyalarını satan H.A. ile silahı temin ettiği B.Ö. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos günü Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi meydana geldi. Ormanda Cevahir İnan'ın tabancayla vurulmuş halde cesedini gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İnan'ın cesedini otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, İnan'ın olay günü aynı mahallede oturduğu H.A.'nın aracına bindiğini tespit etti. Ekipler, H.A.'nın İnan'a "Seni işe götüreceğiz" diyerek aracına bindirdiğini, götürdüğü ormanda ise tabancayla öldürüp cep telefonu ile ziynet eşyalarını çaldığını belirledi. H.A.'nın olayda kullandığı tabancayı da B.Ö.'den aldığını belirleyen jandarma, şüphelilerin saklandığı adreslere baskın yaparak gözaltına aldı. H.A., ifadesinde Cevahir İnan'ın üzerinde bulunan ziynet eşyalarını alarak bir kuyumcuya sattığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.Ö. tutuklandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da

Uçak indi! Genç yıldız, Süper Lig devine imza atmak için İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.