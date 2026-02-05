Haberler

Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale etti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde beton bloklar devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kolonlar üzerinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!