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Mersin'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı

Mersin'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı
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Mersin Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, 'İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)' hakkında bilgi verildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, afet yönetimi süreçleri ve bilinçlendirme eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Mersin Valiliğince "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantı salonundaki programda, vatandaşları afet risklerine karşı bilinçlendiren eğitimler verildiğini söyledi.

İRAP'ın sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşim yerleri oluşturmayı amaçladığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik her aşama için roller, sorumluluklar ve hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen planlar, daha koordineli, hızlı ve doğru hareket edilmesini sağlayacaktır. 2021'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 6 afet türü için 235 eylem belirlenmiştir."

Toplantıya, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

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