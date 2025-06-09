Mersin'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Mersin'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

1) MERSİN'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 7 YARALI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otobanda üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 ADJ 593 ile 01 AEP 401 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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