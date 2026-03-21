Haberler

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Olayda bir araç toprak altında kalırken, sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin- Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yolda çalışma başladı

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri de uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede güvenlik önlemi alıyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

