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Mersin'de hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktora hapis cezası

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktora hapis cezası

Mersin'de, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mersin'de, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 18 Ağustos'ta hastası H.T'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz doktor T.H. ve taraf avukatları katıldı.

T.H. savunmasında, "kıl dönmesi" şikayetiyle gelen hastasının kendisine sarkıntılık yaptığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki H.T. ise sanığın muayene sırasında kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın iç çamaşırındaki incelemede hem kendisinin hem müştekinin DNA'sına ilişkin kalıntılar tespit edildiğini, T.H'nin "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme hakimi, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

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