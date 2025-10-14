Mersin'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 BCE 877 plakalı motosiklet ile 33 AEN 491 plakalı hafif ticari araç, Şehitkerim Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki B.Ö. ve M.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
