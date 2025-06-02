Mersin'de Gençlik Kampında Boğulma Vakası

Mersin'de Gençlik Kampında Boğulma Vakası
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Mersin'de Gençlik Kampında Boğulma Vakası
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı'nda, deniz etkinliği sırasında açığa çıkarak boğulma tehlikesi yaşayan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci ise hastanede tedavi altında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MERSİN) - Mersin Valiliği, Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı'nda dün, Ankara'dan gelen öğrencilerden denize giren 17 yaşlarındaki 2'sinin boğularak hayatını kaybettiğini, boğulma tehlikesi geçiren bir öğrencinin ise hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Mersin Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin İli Silifke İlçesi Maliye Gençlik Kampı'nda 1 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana gelmiştir. Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır.

"Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılama"

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 1 öğrencinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Kurtarılan diğer 3 öğrenci taburcu edilmiştir. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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