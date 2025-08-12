Mersin'de Gençler Umreye Uğurlandı

Mersin'de Gençler Umreye Uğurlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen 'Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren 3 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderildi. Öğrenciler, Kaymakamlık ve müftülüğün destekleriyle havalimanından uğurlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde "Gençlik Bilgi Yarışması"nda dereceye giren 3 öğrenci umreye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen yarışmada öğrenciler Kevser Yıldız, Hayrunnisa Oktar ve Ayşe Çetin umreye gitmeye hak kazandı.

Öğrenciler Anamur Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anamur Müftülüğünün destekleriyle Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan umreye uğurlandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, azimle çalışarak elde edilen bu başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
