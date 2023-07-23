Mersin'de genç kız mağazada darbedildi, zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Şevketsümer Mahallesi'ndeki bir mağazada genç bir kız darbedildi. Yaralanan genç kız hastaneye kendi imkanlarıyla gitti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.