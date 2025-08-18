Mersin'de Fırın ve Pastanelerde Hijyen Denetimi Yapıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Zabıtalar fırın ve pastanelerde hijyen denetimi gerçekleştirerek, temizlik, ürün saklama koşulları ve fiyat etiketlerini kontrol etti. Kurallara aykırı davranan işletmelere para cezası ve kapatma cezası uygulandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve pastanelerde temizlik ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde, çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı, üretim alanları, kullanılan malzemelerin saklama koşulları, ürünlerin satış şekilleri ve fiyat etiketleri kontrol edildi.
Uygulamada işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları da incelendi.
Denetimlerde açıkta ürün satan ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere idari para cezası kesildi.
Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen bir işletmeye de 10 günlük kapatma cezası uygulanması için yasal süreç başlatıldı.