Mersin'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru K.A., yakalandı.
MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru K.A., yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin FETÖ/PDY mensubu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan ihraç polis memuru K.A., saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Tarsus Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.