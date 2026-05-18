Mersin'de pompalı dehşet; 6 ölü, 8 yaralı (3)

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Metin Ö., tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra gittiği Tarsus'ta önce husumetlisine ardından otomobille giderken çevresindekilere rastgele ateş açtı. Saldırılarda Özden'le birlikte toplam 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Metin Ö.'nün yakalanması için güvenlik birimleri polis helikopteri destekli geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Ö., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra otomobiline binerek Tarsus ilçesine giden Metin Ö., husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Restoranın girişinde pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açan Metin Ö.'nün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Sabri Pan (30) ile çalışanı Ahmet Ercan Can (18) hayatını kaybetti, bazı müşteriler de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇIP BİRÇOK KİŞİYİ VURDU

Restoran saldırısının ardından çevredekilere de ateş açan Metin Ö., ardından otomobiline bindi. Metin Ö., seyir halindeyken sokaktan geçen Abdullah Koca'yı (50) ve bölgede hayvan otlatan çoban Yusuf Oktay'a (16) da ateş açtı. Şüpheli, kaçışı sırasında TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nu (50) da vurduktan sonra yol boyunca çevresindekilere ateş açarak izini kaybettirdi. Metin Ö.'nün otomobilinin içinden pompalı tüfekle bir markete ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzu Özden, Sabri Pan ve Gökay Sefiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay ile Mehmet Han Topal ve isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi daha hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece Metin Ö.'nün gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda ölü sayısı 6'ya ulaşırken, yaralanan 8 kişinin ise tedavileri sürdürülüyor.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan restoran çalışanı Mehmet Han Topal, "Paket siparişi gelmişti, onu hazırlıyordum. Metin ağabey dükkana girince 'Hoş geldin' dedim. Tepki vermedi. Telefon çıkaracağını zannettim ancak silahını çekip, sıktı. Ben eğildim, saçmalar kulağımın yanından geçti. Sonra Sabri ağabeye ateş etti. Ardından tezgahın üzerinden bana sıktı, kalçama isabet etti. Sonra da dışarıdaki Ahmet'e sıkmış. Dışarı çıktım zorla, arkadaşlara haber verdim. Kaçıp, gitmiş" diye konuştu.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yakala çalışmalarına polis helikopteriyle destek sağlandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığı güzergahta incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı