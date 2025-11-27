Haberler

Mersin'de Eşi Tarafından Öldürülen Emine Çelikaslan Toprağa Verildi

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Ali Çelikaslan tarafından vurulan Emine Çelikaslan, Boğazpınar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Ali Çelikaslan ise tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Ali Çelikaslan tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emine Çelikaslan, ilçedeki Boğazpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Çelikaslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
