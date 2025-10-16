Haberler

Mersin'de Eczane Çalışanına Sopa ile Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir eczane çalışanı, müşteri ile tartışmasından sonra, müşterinin oğlu tarafından sopayla darbedildi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı ve eczacı durumu polise bildirdi. Eczacı Odası, sağlıkta şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde babasıyla tartışan eczane çalışanını sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki eczanede çalışan Arif Fidan, dün ilaç almaya gelen kişiyle tartışma yaşadı.

Tartışma nedeniyle sabah saatlerinde eczaneye giden müşterinin oğlu İ.T, yanındaki sopayla Fidan'a saldırdı.

Kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar, elinde "kelebek" diye tabir edilen bıçak da olan şüpheliyi uzaklaştırdı.

Kendisini tabureyle korumaya çalışan ve başından yaralanan Fidan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından polis merkezine giden Fidan, İ.T'den şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı gözaltına aldı.

Eczacı Odasından saldırıya tepki

Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın ve beraberindeki eczacılar, iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Saldırıya tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu:

"Bir hekimin hastasına eş değer ilaç hakkında yanlış yönlendirmede bulunması sonucu, eczane çalışanımıza fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır."

Arif Fidan da olaya ilişkin şunları anlattı:

"Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz."

Kaynak: AA / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.