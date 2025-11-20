Mersin'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "18 Adımda Çocukluk: Sessiz Çığlıklar" etkinliği düzenlendi.

Kalp Bilir Platformu öncülüğünde Mersin Aileyi Yaşatma Derneği (MAYDER) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe davetliler katıldı.

Etkinlik, müze içerisinde hazırlanan ve "18 Adımda Çocukluk: Sessiz Çığlıklar" adı verilen serginin gezilmesiyle başladı.

Çocuğun doğumundan 18 yaşına kadar karşılaşabileceği travma, ihmal ve istismarın temsili 7 durakta objelerle anlatıldığı sergide, bu süreçte oluşabilecek evreler dış ses anlatımıyla katılımcılara aktarıldı.

Sergi gezisinin ardından etkinliğin açılışı yapıldı.

Kalp Bilir Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog Serap Ayyıldız, açılışta, serginin çocukların sessiz ancak güçlü hikayesini görünür kılmak için hazırlandığını dile getirdi.

Her bir eserin çocuğun iç sesi olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Çocukların güvenliği, hakları ve iyiliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada çocukların yaşamlarına daha dikkatle bakmak, farkındalığı büyütmek ve iyileşmeye katkı sunmak için buluştuk." dedi.

Kalp Bilir Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harunisa Kayacı da etkinlikle çocukların küçücük bedenlerinde yaşadıkları kocaman duyguları anlatmak istediklerini belirterek, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Sergi küratörü Hatice Ayaz da serginin farkındalık oluşturacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Psikolog Mehmet Bakay, Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Feyruz Usluoğlu ve Mersin Baro Başkan Yardımcısı Kazım Yüksel, çocuk haklarına yönelik konuşma yaptı.