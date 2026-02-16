Mersin'de düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı
SORUŞTURMA BAŞLATILDIMersin'in Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde, düğünde 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mersin'in Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde, düğünde 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel