Mersin'de düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDIMersin'in Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde, düğünde 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde, düğünde 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

