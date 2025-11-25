Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 55 Bin TL Ceza
Mersin'de sosyal medya paylaşımı sonrası kimliği belirlenen drift sürücüsüne 55 bin TL ceza kesildi ve ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi.
MERSİN'de drift attığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada kimliği belirlenen sürücüye 55 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine kalıcı olarak el konuldu.
Sosyal medyada abart egzozla drift yaptığı görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden plakası tespit edilen otomobil, yapılan çalışmayla yakalandı. Sürücüye 55 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel