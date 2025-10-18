Haberler

Mersin'de Doğal Gaz Sızıntısı Yangına Neden Oldu: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz hattında meydana gelen sızıntının ardından çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sızıntı oluşan doğal gaz hattının alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında işçilerden B.Ö. (49), doğal gaz hattında sızıntı oluştuğunu fark etti.

B.Ö'nün ilgili doğal gaz firmasına ihbarda bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında B.Ö. ile o sırada bölgede bulunan B.Ç. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve ilgili doğal gaz firmasının acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra yaralılardan B.Ç, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polislerin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaka kameralarınca da kaydedildi.

