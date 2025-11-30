Mersin'de Dev Türk Bayrağı İle Sisli Görüntüler
Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağı, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte ortaya güzel bir manzara çıkardı. Tarım arazilerinde görüş mesafesinin düştüğü anlarda, 21 bin 600 metrekarelik bayrak dronla görüntülendi.
İlçe merkezi ve Toros Dağları'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zaman zaman yoğunluğunu artıran sis nedeniyle tarım arazilerinde görüş mesafesi düştü.
Sisin kapladığı dağlardaki 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağı sis altında dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel