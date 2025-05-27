Mersin'de Dev Mantar Bulundu: 20 Kilogram!

Mersin'de Dev Mantar Bulundu: 20 Kilogram!
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Mersin'in Mut ilçesinde, Mustafa Aslan, eşiyle birlikte Yaşmelek Yaylası'nda topladığı dört dev mantarla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Toplamda 20 kilogram gelen mantarlar ilk kez bu kadar büyük ve çok olarak bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde, bir kişi toplam 20 kilogram gelen dört mantar topladı.

Mustafa Aslan, eşiyle mantar toplamak için ilçenin 1500 rakımlı Yaşmelek Yaylası'na gitti.

Dağlık alanda dolaştığı sırada Aslan, daha önce görmediği büyüklükte mantarlar buldu.

Mantarları toplayıp evine getiren Aslan, tarttığı ürünlerin toplam 20 kilogram geldiğini gördü.

Aslan, gazetecilere, bulduğu mantarlarla şaşkınlık yaşadığını belirterek, "İlk kez bu kadar büyük ve bu kadar çok mantar gördüm. Toplamda 20 kilogram gelen dört dev mantar bulduk." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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