Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremlerde hasar gören 40 dairenin yer aldığı Baykent Sitesi'nin yıkımı için 3 Nisan'da başlatılan çalışmalar devam etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını tamamladı.
Sitenin yıkılma anı, kameraya yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel