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Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı

Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremlerde hasar gören 40 dairenin yer aldığı Baykent Sitesi'nin yıkımı için 3 Nisan'da başlatılan çalışmalar devam etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını tamamladı.

Sitenin yıkılma anı, kameraya yansıdı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mezitli Mersin Hatay Güncel Haberler

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