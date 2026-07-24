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Mersin'de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

Mersin'de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu
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MERSİN'de, akşam saatlerinde ailesiyle gittiği sahilde denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Eser Kılıç (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MERSİN'de, akşam saatlerinde ailesiyle gittiği sahilde denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Eser Kılıç (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte geldiği sahilde denize giren Eser Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, arama-kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla sudan çıkarılan Kılıç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kılıç, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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