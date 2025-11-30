Haberler

Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü

Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce yangın nedeniyle hasar gören 2 katlı metruk binanın bir bölümünde sağanağın etkisiyle çökme meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce yangın nedeniyle hasar gören 2 katlı metruk binanın bir bölümünde sağanağın etkisiyle çökme meydana geldi.

Şehitkerim Mahallesi 3408 Sokak'ta 9 Ekim'de çıkan yangında hasar oluşan evin bir bölümü, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çöktü.

Metruk binadan kopan parçalar, daha önce belediye ekiplerince alınan tedbirler kapsamında kapatılan sokağa devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.