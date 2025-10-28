Haberler

Mersin'de 'Cumhuriyet ve Atatürk' Temalı Resim Sergisi Açıldı

Mersin'de 'Cumhuriyet ve Atatürk' Temalı Resim Sergisi Açıldı
Silifke'de Kaymakamlık binasında ressam İhsan Tabak tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet ve Atatürk' temalı resim sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında açıldı. Sergi, 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Mersin'in Silifke ilçesinde "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binası giriş katında ressam İhsan Tabak tarafından hazırlanan serginin açılışını Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner yaptı.

Aslaner, açılışta, serginin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlandığını belirtti.

Sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Aslaner, "Her yıl açtığımız resim sergilerine bu yıl yenisini ekledik. Sanatçımız İhsan Tabak'ın ahşap yakma tekniği kullanılarak yaptığı resimleri tarihi ve mimarisi ile uygun kaymakamlık binamızda sergilemek istedik." dedi.

Sergi, 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
