Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu baba tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet gören çocuk ile 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini ve olayla tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını bildirmişti.