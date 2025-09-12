Mersin'de Cinayet Davasında Mütalaa: Cezada İndirim Talebi

MERSİN'de iş insanı Hakan Turan'ı (34) tabancayla öldüren Berkant Özgündüz (21) ve onunla hareket edip cinayeti cep telefonuyla görüntüleyen Hasan Kayalı'nın (23) yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ayrıca sanıkların azmettirici Okan Ç.'nin kimliğinin ortaya çıkmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle cezalarında indirim talep edildi.

Olay, geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cinayeti azmettirenin Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Ç., aracı kiralayanın ise Batuhan A. (22) olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Okan Ç.'ye ulaşılamadı.

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Okan Ç.'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Okan Ç.'nin 'Sıkacak biri var mı?' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla Mersin'e gelen sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip yurt dışında olan olayın azmettiricisi Okan Ç.'ye gönderdikleri ifade edildi.

Davanın 4'üncü duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

TETİĞİ ÇEKEN SANIK: ÖZÜR DİLİYORUM

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Berkant Özgündüz, "Pişmanım. Öldürmek kastım yoktu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Özür diliyorum" dedi.

'2 MERMİ OLARAK KONUŞMUŞTUK'

Cinayet anını kayda alan tutuklu sanık Hasan Kayalı da "Pişmanım. Öldürmek amacıyla gelmedim. 2 mermi olarak konuşmuştuk. Ayağına sıkacaktık" diye konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Savunmaların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı tutuklu sanıkların, dosyada azmettirici olarak yer alan firari sanık Okan Ç.'nin kim olduğunun ortaya çıkarılmasını sağladıkları gerekçesiyle indirim istedi.

Ayrıca savcı hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame hazırlanan tutuksuz sanık Batuhan A.'nın ise beraatini talep etti. Dosyada azmettirici olarak yer alan firari sanık Okan Ç.'nin dosyasının ayrılması talep edildi.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN İTİRAZ

Sanıklar hakkında indirim talebine itiraz eden müşteki vekili avukat Kerim Bahadır Şeker, "3 çocuğundan ve eşinden, adresi belli kurşunlarla hayatının baharında koparılan müvekkilimin katilleri hakkında indirim istenmesini hukuken de, insaniyet namına da kabul etmiyoruz. Olayın faili olan caniler suçlarını itiraf etmemiş; aksine, kolluk ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla gerçekler gün yüzüne çıkarılmıştır" ifadesini kullandı.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Berkant Özgündüz ile Hasan Kayalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için duruşmayı erteledi.