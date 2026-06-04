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Mersin'de 2 yıl önce karı kocanın öldüğü ev yangınının kundaklama olduğu belirlendi

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Mersin'de 2 yıl önce bir çiftin hayatını kaybettiği ev yangınının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Jandarma, şüpheli C.Ö'yü gözaltına alırken, şüpheli 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Mersin'de 2 yıl önce karı kocanın hayatını kaybettiği ev yangınının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mart 2024'te Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, bilirkişi uzmanlarının "yangının kundaklama sonucu çıktığı" yönündeki raporu üzerine araştırma yaptı.

Ekipler, aynı mahallede yaşayan ve yangın sonrası Mersin kent merkezindeki kuyumcuların olduğu bölgede dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli C.Ö'yü gözaltına aldı.

C.Ö'nün, jandarmadaki ifadesinde, olay gecesi Bütüner çiftinin evinde bulunduğunu, yangının kendisinin ikametten ayrıldıktan sonra çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Serkan Avci
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