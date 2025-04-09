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Mersin'de Çatı Parçası Düşerken Çocuk Son Anda Kurtuldu

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Mersin'in Toroslar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısından kopan parça, çocuk yürürken bahçeye düştü. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, düşen parça çocuğun üzerine isabet etmeden önce son anda kurtulmayı başardı.

Mersin'de site bahçesindeki çocuğun binanın çatısından kopan parçadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Toroslar ilçesindeki bir sitede, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısından kopan parça, bahçede park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Bu sırada elindeki poşetle site bahçesinde yürüyen bir çocuk, düşen parçanın kendisine isabet etmesinden son anda kurtuldu.

Düşen parça nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çatıdan düşen parçanın araca çarpması ve çocuğun son anda kurtulması yer alıyor.

Öte yandan, Erdemli ilçesinde de kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkez Camisi'nden dökülen sıva parçaları sokağa park eden cipin üzerine düşerek zarar verdi. Olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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