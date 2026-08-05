Haberler

Mersin'de bir muhtarı darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde mahalle muhtarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde mahalle muhtarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fakılar Mahallesi'nde muhtar Mehmet Polat'ın (60) aracından indirilip darbedildiği olaya ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.Ç. ile kardeşleri A.Ç. ve K.Ç. evlerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Italiano taraftarın merakla beklediği haberi verdi: Bizimle maçta olmayacak

Italiano kahreden haberi verdi: Bizimle birlikte olmayacak
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Artık paralı olacak

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...