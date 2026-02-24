Haberler

Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 gözaltı

Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
Güncelleme:
Mersin'de bir bıçaklı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından gerçekleşen soruşturmada 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Yaralılardan E.E.I.'nın durumu kritik.

MERSİN'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 22 Şubat günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 1406 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen E.E.I. ve E.A. ile R.K. ve G.Ş. (20) arasında tartışma çıktı. Tarafların arkadaşlarının da olaya karışması ile büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada E.E.I. ve E.A., R.K. (16) tarafından bıçaklandı. Yaralı E.E.I., koşarak bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.E.I.'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

BİR FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından çalışmasını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kullanmak için uyuşturucu ve ya uyarıcı madde satın almak', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olan M.S.D. (22), 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından kaydı olan H.E. (20), 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'Dolandırıcılık', suçlarından kaydı olan M.Y. (23), 'Kullanmak için uyuşturucu ve ya uyarıcı madde satın almak', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olan K.E. (21) ile 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan R.K.'yi gözaltına aldı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçundan kaydı olan firari G.Ş.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

