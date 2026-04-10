Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla başlatılan operasyon kapsamında aramalar devam ediyor ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat" ve "rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti.
Polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor.
Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal