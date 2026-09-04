Tarsus'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Kaya (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun D-400 kara yolu bağlantı noktasında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Kaya'nın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA