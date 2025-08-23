Mersin'de Barış Parkı Yenileniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Barış Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Barış Parkı'nda kapsamlı çalışma gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında parktaki çocuk oyun alanının zeminine kauçuk kaplama yapılıyor.

Çevre düzenlemesinin de yapılacağı park, vatandaşların ve çocukların hizmetine sunulacak spor alanlarıyla modern hale getirilecek.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de beraberindekilerle çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, vatandaşların çocuklarıyla güzel vakit geçirebileceği güzel ortamlar oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşların daha konforlu hizmet almalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Şener, şöyle devam etti:

"İhmal edilen bir parkta yenileme çalışmaları başlattık. Bu yaz birçok sokağımız ve parklarımız yenilenmiş olacak. İlerleyen zamanda ilçemiz daha yeşil ve düzenli bir hal alacak. Belediyemiz, çevre temizliği, yol çalışmaları ve parkların yenilenmesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Artık, belediyemiz vatandaşlarımızın hizmetinde."??????????????