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Erdemli'de bereketli bal hasadı: Kalite ve verim arttı

Erdemli'de bereketli bal hasadı: Kalite ve verim arttı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde, arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Nihal Denli ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız, enstitüye ait arıcılık merkezinde incelemelerde bulundu.

Arı kovanlarını tek tek inceleyen Denli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene iklim koşullarının olumlu seyretmesinin bal kalitesini artırdığını belirtti.

Bal hasadıyla ilgili bilgi veren Denli, "Çiçek çeşitliliğinin fazla olması balın hem kalitesini hem de verimini artırdı. Yaz aylarında kovanlarımızı yüksek rakımlı bölgelere taşıyoruz. Bölgedeki çok sayıda arıcımız da aynı uygulamayı yapıyor. Musa Bozuldu Yaylası'nda üretilen ballar, dünya çapında ödül almış kaliteli ballar arasında yer alıyor." dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti.

Parmaksız, "Bu zengin flora, balın aroma ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu yıl doğa arıcılık açısından oldukça elverişli geçti. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bal hasadı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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