Haberler

Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü

Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü Haber Videosunu İzle
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada, yeğen M.Ç. amcası İbrahim Çam'ı tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olay sonrası kaçarken, jandarma ekipleri yakalama çalışması başlattı.

  • Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Çam (43), amcası İbrahim Çam'ı (73) tabancayla başından ve koltuk altından vurarak öldürdü.
  • Fransa'dan birkaç gün önce gelen Mustafa Çam, olay sonrası bölgeden kaçtı ve jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
  • Tarafların aynı binada yaşadığı ve geçmişten bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Fransa’dan birkaç gün önce gelen Mustafa Çam (43), evinin yakınındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam (73) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Çam, amcasını tabancayla başından vurarak öldürdü.

Kan donduran olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'ın Tekkeköy ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi.

FRANSA'DAN GELEN YEĞEN, AĞAÇ KESEN AMCASIYLA TARTIŞTI

İddiaya göre, Fransa’da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

AMCASINI TABANCAYLA VURDU

Kavganın büyümesiyle Mustafa Çam’ın ruhsatsız tabancayla amcasına ateş ettiği öne sürüldü. İbrahim Çam, başından ve koltuk altından vuruldu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İbrahim Çam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 73 yaşındaki Çam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Mustafa Çam’ın bölgeden kaçtığı belirtildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan tarafların aynı binada yaşadığı ve geçmişten bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğunun iddia edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ayrıldığı gruba yeniden katıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserkan aslan:

Yeğenim asıl Ayva'yı şimdi yedin afiyet olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı
Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

Ünlü türkücü 4. kez nikah masasında: 33 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Zincirleme faciada araçlar bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

ABD helikopterleri peş peşe havalandı, füzeler ateşlendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"