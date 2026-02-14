Bahçe Duvarı Park Halindeki Otomobilin Üzerine Düştü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kullanılmayan bir evin bahçe duvarı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde meydana geldi. 2723 Sokak'ta, St. Paul Meydanı yanında kullanılmayan bir evin dış tarihi duvarı çöktü.
Çöken duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel