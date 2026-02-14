Haberler

Bahçe Duvarı Park Halindeki Otomobilin Üzerine Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kullanılmayan bir evin bahçe duvarı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

1) PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE BAHÇE DUVARI DÜŞTÜ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde meydana geldi. 2723 Sokak'ta, St. Paul Meydanı yanında kullanılmayan bir evin dış tarihi duvarı çöktü.

Çöken duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü