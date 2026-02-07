Mersin'de atık ve çöp biriktirilen ev temzilendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir apartmanın dördüncü katındaki evde biriken atık ve çöpler belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evde atık ve çöp biriktirildiği tespit edildi.
Belediye ekiplerinin çalışması sonucu ev temizlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel