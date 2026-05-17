Mersin'de atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evde biriken atıklar, kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerince temizlendi. Çöpler iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek bertaraf tesisine gönderildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'ndeki müstakil evden çevreye kötü koku şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, ikametin avlusu ve odalarında çok miktarda atık istiflendiğini tespit etti.
Evden çıkarılan çöpler, iş makineleriyle kamyonlara yüklendikten sonra katı atık bertaraf tesisine görüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay