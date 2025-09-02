Haberler

Mersin'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yeşilçimen Mahallesi'nde 3 sokakta 1500 ton sıcak asfalt dökülecek.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Yeşilçimen Mahallesi'ndeki 3 sokakta çalışma gerçekleştirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Üç sokağa 1500 ton sıcak asfalt döküleceğini kaydeden Şener, "Çalışma öncesinde ekiplerimiz iş makineleri desteğiyle sıcak asfalt serilecek sokaklarda tesviye, sıkıştırma çalışmaları da gerçekleşti. Böylelikle dökülecek asfalt zemini daha sağlam tutacak, dayanıklı ve uzun ömürlü olacak." ifadesini kullandı.

Ekiplerin ilçeye bağlı çok sayıda mahallenin sokağında asfalt kaplama, yama, kilit taşı ve karo yenileme hizmeti sunduğu bildirildi.???????

