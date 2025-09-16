Haberler

Mersin'de Anne, 5 Yaşındaki Oğlunu Bıçakla Öldürdü

Mersin'de Anne, 5 Yaşındaki Oğlunu Bıçakla Öldürdü
Mersin'in Toroslar ilçesinde 27 yaşındaki Revşan D., 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçakla öldürdü. Olay sonrası polis, anneyi gözaltına aldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü.

Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Revşan D. (27), evlerinde henüz belirlenmeyen nedenle oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
