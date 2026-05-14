Mersin'de akaryakıt tankında çıkan yangında ölen işçi toprağa verildi

Mersin'in Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'de çalıştığı akaryakıt depolama tesisinde akaryakıt tankındaki patlamada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Süleyman Güner (47), toprağa verildi.

Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait akaryakıt depolama tesisinde, dün yangın çıktı. 800 tonluk akaryakıt tankının üstüne çıkan saha personeli Süleyman Güner, numune aldığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu. Güner, patlama sonucu aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güner, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Süleyman Güner, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'ların da destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Süleyman Güner'in cenazesi, Kazanlı Mahallesi'ne götürüldü. Güner, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
