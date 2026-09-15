Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda yakalanan 36 zanlıdan 28'i tutuklandı

Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 13 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin merkezde faaliyet gösteren "Muamma LGBT Derneği" ve "Mersin 7 Renk LGBT Derneği"nin kapatılması için yazışmalara başlandı.

Bu derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına hakimlik kararıyla erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA