Akdeniz ilçesinde ağır hasarlı müstakil ev kontrollü yıkıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, ağır hasarlı olduğu belirlenen Barış Mahallesi'ndeki tek katlı ev, AFAD denetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler, çevrede önlem alarak yıkım işlemi sonrası molozları kaldırdı ve bölgeyi temizledi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ağır hasarlı olduğu belirlenen tek katlı evin kontrollü yıkımı yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün (AFAD) denetiminde ağır hasarlı olduğu tespit edilen Barış Mahallesi'ndeki evin yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan tek katlı yapı, iş makineleriyle yıkıldı.
Molozun kaldırılmasının ardından bölge temizlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel