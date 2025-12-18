Akdeniz ilçesinde ağır hasarlı müstakil ev kontrollü yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde ağır hasarlı olduğu belirlenen tek katlı evin kontrollü yıkımı yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün (AFAD) denetiminde ağır hasarlı olduğu tespit edilen Barış Mahallesi'ndeki evin yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan tek katlı yapı, iş makineleriyle yıkıldı.

Molozun kaldırılmasının ardından bölge temizlendi.