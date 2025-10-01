Haberler

Mersin'de Ağaçla Çarpışan Araçta Bir Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücünün yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

T.D'nin kullandığı 33 ZK 208 plakalı hafif ticari araç, Tekmen Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücünün yanındaki H.D. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
