Mersin'in Akdeniz ilçesinde ağaçlar bakımdan geçirildi

Akdeniz Belediyesi, kış mevsimi dolayısıyla Yeni Mahalle'deki ağaçlarda bakım çalışması gerçekleştirdi. İş makineleriyle dal toplayan ekipler, sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçları da budadı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kış mevsimi dolayısıyla ağaçlar budandı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 5338 Sokak'taki ağaçlarda kış bakımı yaptı.

Zabıta ve polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, ağaç dalları iş makineleriyle toplanıp mahalleden çıkarıldı.

Ekipler, trafikte sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçları da budadı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korumaya yönelik çalışmaların ???????kesintisiz süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

