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Mersin'de 97 yaşında vefat eden Kore gazisinin cenazesi defnedildi

Mersin'de 97 yaşında vefat eden Kore gazisinin cenazesi defnedildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Duran Genç'in cenazesi toprağa verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Duran Genç'in cenazesi toprağa verildi.

İmamuşağı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren Genç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Çamlıca Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Kore gazisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Kaymakam Eyüp Fırat, askeri yetkililer, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Genç'in cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: AA
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