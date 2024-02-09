Mersin'de 6 İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

MERSİN'de, 6 farklı iş yerinden yaptığı hırsızlıklar, güvenlik kamerasına yansıyan M.U., tutuklandı.

Silifke ilçesinde, iş yerlerinde hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Hırsızlıkları, M.U. adlı kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.U.'nun, Taşucu Mahallesi'nde 6 ayrı iş yerinden 1 cep telefonu, 5 bin lira, 1 güvenlik kamerası, 10 alkollü içecek, 2 dizüstü bilgisayar, çeşitli bijuteri ve takı malzemeleri çaldığı saptandı. M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.